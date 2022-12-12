Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки над городом продолжающимися учениями

Фото: Минобороны РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки, которые были слышны над Севастополем, связаны с продолжающимися учениями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В социальных сетях появились публикации о грохоте недалеко от бухты в Севастополе. Авторы постов предположили, что громкий звук связан с работой ПВО.

"В ряде телеграм-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне", – написал губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил риски терактов в Севастополе и Крыму. Он отметил, что российские военные демонстрируют сильный отпор противнику, как было показано ранее, когда над акваторией Севастополя сбили украинский беспилотник.

Представитель Кремля добавил, что подобные атаки свидетельствуют о том, что Крым находится в некоторой опасности.

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