Власти ХМАО назвали иронией фразу "все в доле" губернатора Комаровой о коррупции

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) назвали иронией фразу "все в доле" губернатора Натальи Комаровой о коррупции, сообщает РБК.

Губернатор Комарова произнесла фразу о коррупционной схеме в ходе заседания. Ее речь была записана на видео, которое попало в телеграм-канал Ural Mash. На записи видно, что губернатор общается с женщиной о работе подрядчика.

"Мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. <...> Там все в доле", – сказала Комарова.

Власти ХМАО прокомментировали эту ситуацию, назвав слова губернатора иронией.

"В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора", – отметили власти.

Власти ХМАО уточнили, что подобным образом информационную атаку применяют против ВС РФ и государственных органов страны.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что с января по декабрь 2022 года за коррупционные преступления к уголовной ответственности в РФ привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения. По его словам, в целом в этом году в суды поступили дела в отношении более 9,1 тысячи лиц.

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