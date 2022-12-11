Пушилин освободил от должности главу Дебальцева

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

Захаревича освободили от должности из-за большого количества обращений и жалоб от местных жителей. Они отметили плохую ситуацию с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и коммунальной сферы. После этого Пушилин посетил город с рабочим визитом, его сопровождал Захаревич.

"Глава региона пообщался с жителями домов на улицах Курчатова и Космонавтов. Здания были повреждены в результате боевых действий в 2015 году и включены в Программу восстановления и развития. По факту ремонтные работы были начаты, но не завершены или выполнены некачественно, в итоге продолжают протекать кровли, по стенам идут трещины", – говорится в сообщении.

Пушилин указал, что средства на восстановление домов были выделены, однако администрация города не выполнила полноценный ремонт.

Ранее Владимир Путин заявил, что возмещение Украиной ущерба, который получили ДНР, ЛНР и другие новые регионы РФ, не будет лишним. В Киеве обосновался неонацистский режим, чьи действия должны получить оценку на трибунале.



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