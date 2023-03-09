В Липецкой области опровергли данные о работе ПВО в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Информация о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Липецкой области является недостоверной. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление регионального правительства.

"Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан", – говорится в сообщении.

По данным властей региона, все системы жизнеобеспечения работают в штатном формате. Следов падения каких-либо аппаратов на земле обнаружено не было.

До этого в ряде регионов России прозвучали сообщения о воздушной тревоге. Объявления транслировали в эфире радиостанций, которые, как выяснилось позже, были атакованы хакерами.

На фоне произошедшего россиянам рекомендовали доверять только проверенным и официальным источникам.



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