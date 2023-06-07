Памятник Екатерине II с орфографической ошибкой появился в Нижегородской области

Фото: vk.com/typical_nn

В поселке Васильсурск Нижегородской области установили памятник императрице Екатерине II со словом "империатрица", сообщает "Подъем".

"Акт выполненных работ точно еще не подписан. Все исправят. Празднование у нас 17 августа. Вот 17 августа все будет официально, а все, что сейчас, – считайте, что за строительным забором еще пока", – сказали журналистам местные власти.

Отмечается, что бюст планируется установить к празднованию 500-летия поселка. В 1767 году Екатерина II побывала в Васильсурске проездом во время путешествия по Волге.

Ранее начальник отдела Московского центра качества образования Роман Дощинский рассказал, что у выпускников часто присутствуют проблемы с орфографией и пунктуацией.

По его словам, орфография – "это каждодневный труд" и ее надо отрабатывать каждый день, хотя это не всегда возможно. При этом, как подчеркнул Дощинский, средние баллы на ЕГЭ по русскому языку остаются неизменными уже долгое время.

Минпросвещения опубликовало новый проект основных правил русской орфографии