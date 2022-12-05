Московские коммунальщики подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что московские коммунальщики помогли подготовить к зимнему периоду более 700 объектов в Донецке.

Он отметил, что правительство столицы и правительство ДНР ранее подписали соглашение о том, что московские специалисты окажут необходимую помощь.

"В настоящее время более чем на 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период", – сказал Бирюков.

Он уточнил, что к зиме подготовили:



культурные учреждения;

спортивные объекты;

образовательные учреждения;

больницы;

объекты дорожной инфраструктуры;

инженерные сети;

котельные.

В работе по подготовке к зимнему периоду приняли участие более двух тысяч специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и почти 240 единиц техники.

Бирюков отметил оперативность, с которой коммунальщики выполнили поставленную задачу. В настоящее время в Донецке остаются бригады, которые помогают поддерживать работу необходимых систем жизнеобеспечения зимой.

Ранее в столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом", в рамках которой москвичи старшего поколения передадут письма со словами поддержки и теплые вещи для военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции.

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