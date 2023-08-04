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16:29

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Власти Ростовской области опровергли информацию о нападении на пост ДПС

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

На пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону никто не нападал, заверил глава региона Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что на пост ДПС в Ростове-на-Дону якобы совершено нападение.

"Информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия", – говорится в публикации Голубева.

Вечером 30 июля на территории хутора Дарагановка Ростовской области упал беспилотник. Глава районной администрации Василий Даниленко уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако, по его словам, были повреждены кровля дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

На место происшествия оперативно выехали представители Минобороны, "УПЧС Неклиновского района" и службы жизнеобеспечения.

Беспилотник упал в хуторе под Таганрогом в Ростовской области

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