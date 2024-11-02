В Уфе оштрафованы ехавшие в бассейне на колесах и даривших цветы

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы оштрафовали ехавших в бассейне на автомобиле и даривших цветы. Об этом сообщается в телеграм-канале инспекции.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где водитель "Хавал Поер Кингконг", сделав в кузове своего пикапа мини-бассейн, перевозил в нем пассажиров", – уточнили там.

Такая небезопасная перевозка пассажиров является нарушением ПДД. Полицейские установили личности водителя и пассажиров и составили против них административные материалы.

27-летние пассажиры привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, а 22-летнего водителя, кроме ремня, привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за сокрытие автомобильных номеров.

Ранее в Роскачестве напоминали, что государственный регистрационный знак (ГРЗ) должен быть в надлежащем виде: если на знаке есть флажок, но он стал выцветшим или стертым, это считается нарушением. Также ГРЗ должен быть хорошо читаем, иначе водителю грозит штраф 500 рублей.

