Белгородский губернатор Гладков приступил к работе после отравления

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вернулся к работе после госпитализации, вызванной пищевым отравлением. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что уже находится в своем кабинете.

"Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое, поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя такая ситуация была в первый раз в моей жизни", – поделился Гладков.

Губернатор Белгородской области был госпитализирован 24 февраля. Несколько дней спустя Вячеслав Гладков заявил, что врачи пока не выписали его из больницы.

Накануне белгородский губернатор сообщил об обстреле местного села Устинка со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки также были повреждены линии электропередачи и газопровода.

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