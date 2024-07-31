СК расследует дело о хулиганстве против подростков в Мытищах

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело в отношении группы агрессивных подростков, которые нападают на сверстников, избивают их, оскорбляют окружающих и снимают это на видео для соцсетей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, речь идет о трех видео, которые сняли и опубликовали в Сети молодые люди. На первом из них показано нападение подростков на прохожих, на втором – кадры с улыбающимися вооруженными террористами, на третьем – предполагаемый лидер группы нецензурно выражается и обещает навести порядок вместе с друзьями.

Также очевидцы неоднократно замечали у подростков электрошокеры. В пабликах установили личности молодых людей, их страницы в соцсетях и места проживания, утверждают журналисты.

На инцидент уже обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц с применением оружия.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" против водителя, который высадил женщину-инвалида из маршрутки. Она хотела оплатить проезд по соцкарте, однако мужчина в агрессивной форме потребовал заплатить наличными или переводом. В Дептрансе заявили, что маршрут № 1121 принадлежит частному перевозчику и эксплуатируется по нерегулируемым тарифам.