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21 июля, 16:29

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РИА Новости: в Звенигороде ищут мужчину, снесшего голову бюста Сталина кувалдой

В Звенигороде ищут мужчину, снесшего голову бюста Сталина кувалдой

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Неизвестный мужчина 20 июля снес кувалдой голову бюста Иосифа Сталина в парке в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным мужчина был в неадекватном состоянии и сразу же скрылся с места преступления. Источник отметил, что все произошло на Советской улице в дневное время. Подмосковный главк МВД сейчас разыскивает злоумышленника, заключили в агентстве.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные облили белой краской памятник на могиле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вложили в его руку фаллоимитатор. Инцидент произошел 19 июля. Монумент привели в порядок бойцы "Вагнера".

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