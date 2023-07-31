Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Мужчина погиб в воскресенье 30 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 00:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. <…> По улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения", – указано в сообщении.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии производства стран НАТО. С начала суток 30 июля украинская артиллерия 27 раз ударила по населенным пунктам в ДНР.

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