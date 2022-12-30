Неизвестный уничтожил файлы нескольких кинопроектов на серверах студии "Остров" в Москве

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Следственный комитет организовал проверку по факту уничтожения файлов нескольких кинопроектов на серверах студии "Остров" в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

С заявлением в правоохранительные органы обратился учредитель студии Сергей Мирошниченко. По его словам, доступ к информации на компьютере получил неизвестный.

"Это повлекло уничтожение файлов аудио-, видео-, фотоматериалов и иных документов по проектам "История российских тюрем", "Специальная Олимпиада России" и "Рожденные в СССР. 35 лет", – сообщил источник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

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