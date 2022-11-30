Пожар на территории ТЭЦ в Перми ликвидирован

Фото: телеграм-канал Baza

Пожарные ликвидировали возгорание на территории ТЭЦ-9 в Перми, сообщает ТАСС.

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Черемныха, пожар потушили на площади 100 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на улице Промышленной поступило в 12:58 по местному времени (10:58 по московскому времени). На территории ТЭЦ-9 загорелась кровля цеха. На место происшествия выехали 79 человек и 23 единицы техники.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что в результате происшествия пострадали трое человек. По данным РИА Новости, один из них погиб.

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