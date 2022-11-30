Фото: телеграм-канал "МКУ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Саратове, сообщает городское муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление".

Уточняется, что инцидент произошел в Заводском районе города. В результате водитель автобуса получил ранения.

"В салоне автобуса маршрута № 6 [в районе остановки] "16-й квартал" пассажир напал на водителя с ножом", – говорится в сообщении в телеграм-канале транспортного управления.

На место прибыли полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Москве пассажир с ножом напал на таксиста, а затем скрылся на его автомобиле. Злоумышленника удалось задержать. Водитель такси был госпитализирован с ранениями шеи и лица.

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