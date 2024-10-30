Авария на теплосетях в Новосибирске произошла из-за протечки насоса

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Авария, которая оставила без тепла 640 домов и соцобъектов в Новосибирске, случилась из-за протечки насоса на повысительной насосной станции (ПНС). В результате ее затопило и произошел гидроудар. Об этом заявил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков, передает РИА Новости.

По данным мэрии города, инцидент произошел утром 30 октября. В 15 многоквартирных домах Новосибирска прорвало внутреннюю систему отопления.

Зайков уточнил, что авария была у Сибирской генерирующей компании (СГК) по причине протечки насоса, из-за чего замкнуло электропроводку и насосы остановились.

"Поэтому увеличенное давление, которое выходит с ТЭЦ, улетело в дома. Сейчас на месте работает комиссия. Создан штаб на уровне заместителя мэра", – сказал специалист.

Он объяснил, что из-за аварийной остановки работы ПНС-5 на северо-восточном выходе из новосибирской ТЭЦ-4 резкое увеличение давления теплоносителя привело к тому, что в некоторых домах лопнули батареи. В настоящее время организован обход домов, где произошли аварийные ситуации, осматриваются все повреждения с составлением актов для того, чтобы в дальнейшем собственники могли обратиться за компенсацией морального и материального вреда.

В середине января текущего года на Петропавловской улице в Новосибирске прорвало трубопровод теплосетей. Пострадали пять человек. Двое поступили в больницу с ожогами от кипятка, одного из них госпитализировали. Тогда губернатор региона Андрей Травников предположил, что ЧП стало следствием аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась.