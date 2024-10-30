Десять человек пострадали в результате разрушения аттракциона в Эквадоре

Фото: youtube.com/Ecuavisa

Как минимум десять человек получили травмы в результате разрушения аттракциона в Эквадоре. О случившемся сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Ecuavisa.

Конструкция в виде маятника обрушилась на прошлых выходных в Дауле в западной провинции Гуаяс. Во время работы экстремального аттракциона от него начали отделяться части. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Парк развлечений временно прекратил работу после происшествия, причины ЧП выясняются.

Ранее свыше 30 человек, включая четырех полицейских, пострадали в результате пожара на колесе обозрения в Германии. Сперва загорелась одна из кабинок, а после огонь перекинулся на другие.

В местной полиции уточнили, что у всех пострадавших зафиксированы незначительные травмы. При этом, по данным немецкого Красного Креста, не менее двух человек получили серьезные повреждения, их доставили в больницу.

