Два человека получили ножевые ранения в центре Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека получили ножевые ранения в результате ссоры в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Происшествие случилось накануне на улице Неглинной. Между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве.

"В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.

Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что 46-летний итальянец напал с ножом на посетителей торгового центра в городе Ассаго. В результате погиб один человек, а еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших оказался футболист Пабло Мари, выступающий за миланский клуб "Монца".



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