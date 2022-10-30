Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 151 – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/JEON HEON-KYUN

Власти Южной Кореи подтвердили смерть 151 человека в результате давки в Сеуле, которая возникла в центре города во время празднования Хэллоуина, передает Yonhap.

По информации агентства, жертвами стали 97 женщин и 54 мужчины. Среди погибших есть иностранцы, в том числе выходцы из Узбекистана, Китая, Ирана и Норвегии.

Как сообщали в посольстве РФ в Южной Корее, среди погибших и пострадавших есть россияне.

По последним данным, власти Сеула получили 355 сообщений о пропавших без вести во время давки. В район, где произошла трагедия, были направлены порядка 60 врачей.

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