СК начал проверку после падения воздушного шара в Сочи

Фото: vk.com/ЧП СОЧИ

Следственный комитет организовал проверку в связи с падением воздушного шара в море в Сочи. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <...> организовано проведение доследственной проверки по факту падения воздушного шара с пассажирами в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 30 сентября во время полета воздушного шара из-за сильного ветра произошла нештатная ситуация. В результате шар приводнился в акватории Черного моря, недалеко от поселка Головинка. На его борту находились три человека.

"Пассажирам и пилоту на сушу помогли выбраться рыбаки, находившиеся неподалеку. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал", – уточнили в СК.

Отмечается, что следователи изучат полетную документацию и оценят качество предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что воздушный шар, на борту которого находились четыре человека, упал в море в Лазаревском районе Сочи. В результате случившегося никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.