СК начал проверку после падения воздушного шара в Сочи

14:30
Фото: vk.com/ЧП СОЧИ
Следственный комитет организовал проверку в связи с падением воздушного шара в море в Сочи. Об этом сообщается на сайте управления СК по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи <...> организовано проведение доследственной проверки по факту падения воздушного шара с пассажирами в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, утром 30 сентября во время полета воздушного шара из-за сильного ветра произошла нештатная ситуация. В результате шар приводнился в акватории Черного моря, недалеко от поселка Головинка. На его борту находились три человека.
"Пассажирам и пилоту на сушу помогли выбраться рыбаки, находившиеся неподалеку. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал", – уточнили в СК.
Отмечается, что следователи изучат полетную документацию и оценят качество предоставляемых услуг.
Ранее сообщалось, что воздушный шар, на борту которого находились четыре человека, упал в море в Лазаревском районе Сочи. В результате случившегося никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.
Воздушный шар упал в море в Сочи
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