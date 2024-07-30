Смерч повредил четыре учебных самолета и вертолет в аэропорту Нижнекамска

Фото: телеграм-канал "Нижнекамск. Происшествия"

Четыре учебных самолета Diamond DA42 и частный вертолет оказались повреждены в результате смерча в районе аэропорта Бегишево в Нижнекамске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его словам, повреждения также получили несколько машин перронной техники и ряд сооружений на аэродроме. При этом размер ущерба не уточняется.

"Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие. Расследование в рамках ПРАПИ-98 будет проводить Приволжское МТУ Росавиации", – подчеркнул Кореняко.

Пресс-секретарь ФАВТ уточнил, что аэропорт не закрывался, в настоящее время он работает в штатном режиме. Кроме того, во время смерча задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не наблюдалось.

Смерч прошел на территории аэропорта Бегишево в Нижнекамске 30 июля. В результате были повреждены хозяйственные постройки и авиационная техника. Общий ущерб уточняется.

