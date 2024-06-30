Юрфак МГУ: умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

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Студент первого курса юридического факультета МГУ Александр Калимулин, он же сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина, умер 29 июня. Об этом сообщается на сайте университета.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши", – говорится в публикации.

По данным университета, Калимулин был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Свободное от учебы время юноша посвящал современной музыке, играл на барабанах и увлекался спортом, дополнили в МГУ.

В вузе отметили, что прощание с Калимулиным пройдет 3 июля, о времени и месте сообщат в понедельник.

До этого СК РФ организовал проверку по факту гибели студента Курского автотехнического колледжа от осколка оконного стекла, разбившегося из-за сильного ветра. В ведомстве уточнили, что погибший – житель Курска 2004 года рождения.