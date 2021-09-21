Профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни

Фото: psy.msu.ru

Профессор факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Зоя Решетова скончалась на 103-м году жизни, сообщается на сайте факультета вуза.

"Решетова Зоя Алексеевна являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, удостоена премии президента России в 1998 году, продолжала вести консультационную работу до настоящего времени", – говорится в сообщении.

Сотрудники и студенты глубоко скорбят вместе с родными и близкими Решетовой. О дате прощания и месте похорон не уточняется.

Профессор была участником Великой Отечественной войны и прошла боевой путь от первого до последнего дня войны.

В 2020-м году Решетова была удостоена Ордена Почета. На ее счету много других серьезных наград, в том числе медаль "В память 850-летия Москвы".

Ранее в возрасте 91 года умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

