В МГУ начали проверку после смерти студента

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В общежитии МГУ умер студент, причины случившегося выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе химического факультета вуза.

"Готов пока только сказать, что, действительно, студент скончался. По поводу всего остального, собственно говоря, на месте работает комиссия, и они пока никакой информации не выдают. Сейчас любые версии не исключаются", – сказали в пресс-службе.

Ранее в одном из новостных Telegram-каналов появилось сообщение, что в общежитии МГУ покончил с собой 23-летний студент.