Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом", – написал он.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений и отметил, что экстренные службы уже работают на месте происшествия.

В ночь на 28 июня из-за атаки беспилотника пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор региона Максим Егоров сообщал, что ситуация находится под контролем, а возгорание удалось оперативно локализовать.