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Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом", – написал он.
Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений и отметил, что экстренные службы уже работают на месте происшествия.
В ночь на 28 июня из-за атаки беспилотника пожар возник на нефтебазе в Тамбовской области. Губернатор региона Максим Егоров сообщал, что ситуация находится под контролем, а возгорание удалось оперативно локализовать.
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