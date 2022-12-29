Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина избил врача-женщину в детском отделении Смоленского тубдиспансера, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы УМВД по региону Натальи Гуреевой.

"Проводится проверка в связи с конфликтом между врачом и пациентом. Врачу-женщине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы", – рассказала Гуреева.

Представитель пресс-службы отметила, что инцидент произошел в момент, когда мужчина со своим ребенком были на приеме у врача.

По данным региональных СМИ, мужчина по неизвестной причине напал на женщину и стал бить ее головой об стол. Полиция не дает комментарии по поводу случившегося. Медработница и отец ребенка уже опрошены. Слова обоих разнятся.

Ранее завели уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который открыл стрельбу из страйкбольного пистолета в поселке Дрожжино. Мужчина 1997 года рождения открыл стрельбу из квартиры одного из домов на улице Южной.

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