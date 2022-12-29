Ребенку в Марий Эл оторвало два пальца петардой

Фото: Москва 24 /Антон Великжанин

В одном из поселков Марий Эл одиннадцатилетнему мальчику оторвало два пальца при запуске петарды. Выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает республиканское следственное управление СК РФ.

Ребенка с травмой кисти левой руки поместили в Детскую республиканскую клиническую больницу 28 декабря.

Сообщается, что один из двух пальцев удалось восстановить.

Следственными органами СК РФ по Марий Эл проводится проверка. Выясняется, кто и где приобрел петарду, а также имели ли место нарушения требований безопасности.

Ранее в Казани в одном из парков шестилетнему ребенку оторвало три пальца на ноге во время игры в поющем фонтане. Хирургам удалось пришить два из них. Сообщается, что ребенок вместе с семьей приехал в столицу Татарстана из Свердловской области. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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