Открытое горение ликвидировано на складе лакокрасочной продукции в Башкортостане

Фото: МЧС России

Открытое горение в производственном здании с лакокрасочной продукцией в Уфе было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане", – указано в сообщении.

О пожаре на складе в Уфе стало известно вечером 28 ноября. В МЧС уточнили, что возгорание вспыхнуло на площади в две тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 52 специалиста и 16 единиц техники.

Спустя некоторое время спасателям удалось локализовать возгорание.

