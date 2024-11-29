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Открытое горение ликвидировано на складе лакокрасочной продукции в Башкортостане
Фото: МЧС России
Открытое горение в производственном здании с лакокрасочной продукцией в Уфе было ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Башкортостане", – указано в сообщении.
О пожаре на складе в Уфе стало известно вечером 28 ноября. В МЧС уточнили, что возгорание вспыхнуло на площади в две тысячи "квадратов". К тушению пожара привлекли 52 специалиста и 16 единиц техники.
Спустя некоторое время спасателям удалось локализовать возгорание.
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