04:56 (обновлено 29.11.2022 04:58)Происшествия
В Японии 20 детей попали в больницу после сообщений о странном запахе в школе – СМИ
Фото: depositphotos/TKKurikawa
Не менее 20 детей были доставлены в больницу из начальной школы в японском городе Тоенака, сообщает телеканал NHK.
По информации издания, это произошло после того, как в противопожарные службы поступили сообщения о подозрительном запахе в образовательном учреждении.
"20 детей в этой школе пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в больницу. <...> детей с тяжелыми симптомами нет", – говорится в сообщении.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области 18 детей отравились хлором в бассейне. Инцидент произошел в апреле прошлого года в городе Нижний Ломов во время групповых занятий с тренером.
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