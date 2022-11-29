В Японии 20 детей попали в больницу после сообщений о странном запахе в школе – СМИ

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Не менее 20 детей были доставлены в больницу из начальной школы в японском городе Тоенака, сообщает телеканал NHK.

По информации издания, это произошло после того, как в противопожарные службы поступили сообщения о подозрительном запахе в образовательном учреждении.

"20 детей в этой школе пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в больницу. <...> детей с тяжелыми симптомами нет", – говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области 18 детей отравились хлором в бассейне. Инцидент произошел в апреле прошлого года в городе Нижний Ломов во время групповых занятий с тренером.

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