03:23 (обновлено 29.11.2022 03:28)Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Ленинградском шоссе автомобиль Citroen совершил столкновение с препятствием. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что авария произошла в ночь на вторник. По предварительным данным, погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы и сотрудники полиции.
Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, авария случилась в районе дома 94. Движение транспорта не затруднено.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси столкнулся с BMW. От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а в такси сработали подушки безопасности. Никто не пострадал.
До этого на юге Москвы водитель грузовика выехал на тротуар, наехал на человека и врезался в здание склада. Мужчине стало плохо за рулем, впоследствии он скончался. Пешехода госпитализировали.
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