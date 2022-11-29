Два человека стали жертвами ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Ленинградском шоссе автомобиль Citroen совершил столкновение с препятствием. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что авария произошла в ночь на вторник. По предварительным данным, погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы и сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба Дептранса Москвы, авария случилась в районе дома 94. Движение транспорта не затруднено.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси столкнулся с BMW. От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а в такси сработали подушки безопасности. Никто не пострадал.

До этого на юге Москвы водитель грузовика выехал на тротуар, наехал на человека и врезался в здание склада. Мужчине стало плохо за рулем, впоследствии он скончался. Пешехода госпитализировали.

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