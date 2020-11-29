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Москва 24

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Происшествия

16:53

Тело новорожденного обнаружили в квартире в Мытищах

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ организовал проверку в связи с нахождением тела новорожденного ребенка в квартире в Мытищах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника подмосковного ГСУ СК РФ Ольгу Врадий.

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту обнаружения в квартире в Мытищах новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти", – сообщила Врадий.

По ее словам, следователи установили, что в квартире находилась 30-летняя женщина, которая родила ребенка прямо в ней. Сообщается, что ребенок не подавал признаков жизни.

Врадий подчеркнула, что сотрудники ведомства осмотрели место жительство. В связи с происшествием назначена экспертиза.

Ранее в квартире на Можайском шоссе обнаружили несовершеннолетнюю девочку. У нее зафиксировали множество колото-резаных ранений. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

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