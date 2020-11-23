Врачи впервые показали девочку, которую мать с рождения держала в шкафу на Урале

Фото: телеграмм-канал "Подъем"

Врачи впервые показали девочку, которую мать полгода держала в шкафу в городе Карпинске в Свердловской области. Она подросла, и вес теперь составляет 5,4 килограмма, сообщает портал "Екатеринбург Онлайн".

В момент поступления в Областную детскую клиническую больницу ребенок весил 3,1 килограмма.

"Чувствует себя хорошо. Малышка активная, улыбается, смеется, играет, общительная", – рассказал о самочувствии девочки официальный представитель регионального Минздрава Константин Шестаков.

Как добавили в медучреждении, в настоящий момент состояние здоровья ребенка у врачей опасений не вызывает. "Она весит пять килограммов, а дети ее возраста достигают в среднем шести-семи килограммов", – сообщили в больнице.

Пока не сообщается, когда ребенка выпишут. Официальными представителями девочки стали специалисты Минсоцполитики из Краснотурьинска.

9 октября сообщалось, что жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от своих знакомых.

После обнаружения ребенка врачи рассказали, что девочка была в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.

В результате полиция возбудила уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. У женщины, которая держала ребенка в шкафу, есть еще двое детей. Их отправили в один из детских домов. Сама мать находится под охраной в психбольнице.