В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тела несовершеннолетней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетняя с множеством колото-резаных ранений была обнаружена мертвой в квартире на Можайском шоссе в Москве. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"По данным следствия, 20 ноября 2020 года в квартире дома на Можайском шоссе в Москве обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", – сообщила Иванова.

Она пояснила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они допрашивают соседей и устанавливают родственников жертвы. Руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире на улице Широкой тела ребенка без признаков насильственной смерти. В убийстве новорожденного ребенка подозревают мать. Женщина сказала следователям, что он родился мертворожденным.