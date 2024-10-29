Неизвестный украл в Лондоне 22 тонны премиального чеддера на 38 млн рублей

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Неизвестный мужчина, выдававший себя за оптовика, украл в Лондоне 22 тонны премиального сыра чеддер на 38 миллионов рублей, сообщает Associated Press.

Пострадавшая фирма Neal’s Yard Dairy заявила полиции, что мошенник выдавал себя за оптового дистрибьютора крупного французского ретейлера, поэтому смог похитить почти тысячу головок сыра в ткани от компаний Hafod Welsh Organic Cheddar, Westcombe Cheddar и Pitchfork Cheddar.

По словам директора фирмы, чтобы сделать такой сыр, придется потратить много сил и времени – только выдержка займет от 12 до 18 месяцев.



Ранее студент вместе с друзьями украл у соседки 56 ящиков со спиртными напитками. Все случилось на Камчатке, в селе Слаутном. Соседка студента хранила ящики в контейнере у своего дома. В них было 336 бутылок пива и вина. Злоумышленников уже задержали.

