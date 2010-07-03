Движение на проспекте Андропова ограничено из-за ДТП

Движение на проспекте Андропова ограничено из-за крупного ДТП, передает телеканал Москва 24.

Авария с участием трех машин произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Трофимова. На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются подробности произошедшего.

Накануне сообщалось о столкновении трех автомобилей в городском округе Лосино-Петровский. Авария с участием автомобилей Ford, Kia и Range Rover произошла в поселке Свердловский. В результате аварии погиб один человек.

