Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На территории Курской области была объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Курская область, ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал в своем телеграм-канале глава области.

Данное объявление стало вторым на территории региона за последние сутки. До этого предупреждение о ракетной опасности действовало в ночь на субботу, 29 июня. В это время запущенный украинскими формированиями коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

В результате этой атаки со стороны ВСУ погибли пять человек, в числе которых оказалось двое детей. Смирнов сообщал, что еще два члена семьи были доставлены в Рыльскую районную больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое.