Российские дипломаты не пострадали при перестрелке у консульства США в саудовской Джидде

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Российские дипломаты не пострадали в ходе перестрелки у диппредставительства США в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в российском консульстве в Джидде.

"Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы-здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась", – говорится в сообщении.

На фоне произошедшего у генконсульства РФ в городе усилили меры безопасности. Дежурных предупредили о необходимости бдительного наблюдения за обстановкой и подозрительными предметами в случае их появления.

В среду, 28 июня, около здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого с огнестрельным оружием в руках вышел мужчина. Силы безопасности приняли решение действовать в соответствии с ситуацией и в ходе завязавшейся перестрелки ликвидировали его.

