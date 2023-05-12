Полицейские ликвидировали двух экстремистов, открывших огонь при задержании в Дагестане

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Двух экстремистов ликвидировали сотрудники правоохранительных органов в Дагестане при попытке оказать вооруженное сопротивление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Сотрудникам полиции поступила информация о нападении двух злоумышленников на водителя такси в районе села Цыйша Кулинского района. Они угрожали водителю оружием и пытались забрать его автомобиль.

В пресс-службе отметили, что напавшие являются сторонниками религиозно-экстремистского течения в исламе. До этого 19-летний гражданин из села Новолакское Новолакского района и 20-летний уроженец Каспийска покинули свои дома, где проживали.

"При попытке задержания указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

3 апреля группа боевиков начала перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

В ночь с 5 на 6 апреля правоохранители в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района заблокировали вооруженных людей, которые отказывались сложить оружие. Произошло столкновение, в ходе которого трое правоохранителей погибли.

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам посягательств на сотрудников правоохранительных органов в республиках Северная Осетия-Алания и Ингушетия.

