Фельдшера скорой помощи избили во время вызова в подмосковном Солнечногорске

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Правоохранители подмосковного Солнечногорска организовали проверку по факту избиения сотрудника скорой помощи, передает телеграм-канал областной полиции.

Установлено, что медработники прибыли на вызов в один из домов в поселке Андреевка для оказания помощи местной жительнице. В этот момент в помещении находились еще трое мужчин. Между ними и фельдшером возник конфликт, в результате чего медработник был избит.

Сейчас полицейские работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Позже правоохранители по факту случившегося примут решение, предусмотренное законодательством.

Ранее житель Владивостока напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к его супруге, из-за обуви. Мужчина начал скандал из-за того, что врачи зашли к нему в квартиру в уличной обуви.

При этом, как уточнили на станции скорой помощи, муж пациентки был в нетрезвом состоянии. Кроме того, по их информации, мужчина избил бригаду медиков: в лифте он ударил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю скорой помощи, который пытался его остановить.