Жительница Екатеринбурга призналась, что перед убийством детей приняла наркотики

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве собственных троих детей, призналась, что перед преступлением приняла наркотики. Об этом рассказал адвокат подозреваемой Олег Грязютин.

По его словам, женщина признала свою вину частично. Вместе с тем юрист указал, что его подзащитная постоянно меняет свои показания.

"Пройдет судебно-психиатрическая экспертиза, тогда будет ясна ее вина", – приводит слова Грязютина РИА Новости.

Об убийстве двух мальчиков 10 и 15 лет, а также пятимесячной девочки в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. В преступлении подозревают 37-летнюю мать погибших. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более малолетних").

По данным СМИ, обвиняемая оставила записку об их одержимости бесами. По словам женщины, ее 10-летний сын "умирает от беса полуденного", 15-летний мальчик страдал от "блуда и гордыни", а пятимесячная дочь "укушена змием-искусителем". В записке она якобы также указала, что дети "ушли без страданий".

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