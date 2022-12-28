Возвращавшаяся с корпоратива учительница замерзла насмерть в Пермском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Учительница физкультуры Лариса Пупырева возвращалась после корпоратива и замерзла насмерть в городе Кунгуре Пермского края. Об этом сообщает портал 59.ru.

По данным издания, после корпоратива в ресторане женщина села в такси, чтобы доехать до дома на улице Ленина. Водитель же высадил ее в поселке Машзавод, который расположен в 2–3 километрах от места жительства преподавателя. Спустя время женщину нашли мертвой.

Следователи подтвердили, что смерть педагога не носит криминального характера. По факту произошедшего организовали проверку.

Знакомая погибшей рассказала телеканалу "360", что та была ее школьным учителем. По ее словам, в 90-х годах после корпоратива был убит первый муж женщины, после чего она осталась одна с маленькой дочерью.

"После этого общались тесно: моя мама отдавала детские вещи, из которых я выросла, для ее малолетней дочери. Трудное время было, помогали, чем могли", – рассказала знакомая.

Она назвала преподавателя уникальным человеком, отметив, что в ее глазах было много жизни и позитива. Погибшая, по словам собеседницы канала, каждую свободную минуту уделяла спорту. Женщина добавила, что учительница была целеустремленной, справедливой и великодушной.

"Такие люди сейчас редко встречаются – теплые и позитивные, готовые в любую минуту поддержать и помочь", – подчеркнула она.

По ее словам, у погибшей остался сын, который учится в 10-м классе.

В некрологе, опубликованном в местной газете "Искра", коллектив лицея, школы, ДЮСШ и ветераны отметили большой вклад Пупыревой в воспитание школьников.

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