В Бурятии 4-летняя девочка ночью ушла из дома и замерзла на улице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Бурятии от переохлаждения скончалась четырехлетняя девочка, ушедшая ночью из дома, сообщает пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, несчастный случай произошел в ночь на 22 ноября. Ребенок незаметно вышел из дома в легкой одежде, провел несколько часов на улице, а низкая температура привела к переохлаждению детского организма.

Девочка проживала в небольшом селе в полной семье, где воспитывались пятеро несовершеннолетних. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома.

Вечером 21 ноября мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Около двух часов ночи она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своем месте четырехлетнюю дочь.

Женщина разбудила старших детей и вместе с ними отправилась на поиски. Позже к ним присоединились соседи и другие местные жители. Только с рассветом удалось найти ребенка. Девочка лежала возле забора одного из дворов в легкой демисезонной куртке, платье и сапожках.

У ребенка наблюдались признаки переохлаждения. Полицейские на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой помощи, чтобы доставить ее в Кижингинскую центральную районную больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребенок скончался.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы и исследования.

Ранее ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По информации следствия, трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

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