17:57Происшествия
В Бурятии из семьи замерзшей насмерть девочки изъяли всех детей
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Бурятии из семьи четырехлетней девочки, которая умерла от переохлаждения, изъяли остальных детей. Об этом сообщает телеграм-канал "Информ Полис" со ссылкой на отца погибшего ребенка.
Он рассказал, что его супруга не употребляет алкоголь, а дети всем обеспечены. По его словам, всех детей изъяли из семьи на 21 день и обещали вернуть.
В свою очередь, тетя девочки рассказала, что на поиски ребенка поднялось почти полсела и именно она нашла малышку едва живой.
"Односельчане хорошо отзываются о многодетной семье. Со слов заведующей сельской библиотекой, девочка страдала лунатизмом, но ранее из дома не уходила", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в одном из сел в Бурятии девочка незаметно вышла из дома в легкой одежде, провела несколько часов на улице, а низкая температура привела к переохлаждению детского организма. В результате малышка скончалась.
По данным следствия, вечером 21 ноября мать уложила пятерых детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Около двух часов ночи она проснулась, чтобы проверить их, и не обнаружила в комнате четырехлетнюю дочь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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