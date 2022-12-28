Красноярец пытался задушить жену новогодней гирляндой

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Житель поселка Первомайского Красноярского края пытался задушить супругу новогодней гирляндой. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк ГУ МВД России.

Уточняется, что в дежурную часть полиции обратилась 48-летняя жительница поселка Первомайского, которая просила утихомирить своего мужа. Полицейские приехали по указанному женщиной адресу, где обнаружили пьяного хозяина.

По словам заявительницы, супруг в течение дня употреблял спиртное, а затем лег спать. В это время она решила украсить кухню к Новому году.

"Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт. В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул не шею супруги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшей удалось освободиться и убежать.

Уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек в Макеевке в ДНР. Расследованием займется 121-й военный следственный отдел СК.

Отмечалось, что правоохранители установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире жилого дома в Донецке.

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