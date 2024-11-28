Экс-проректор РУДН Должикова задержана по подозрению в хищении

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Бывший проректор РУДН Анжела Должикова задержана по подозрению в хищении бюджетных средств в размере миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Волк уточнила, что на похищенные средства были заключены фиктивные контракты по развитию и совершенствованию программ изучения русского языка.

"Сотрудниками полиции проведены обыски у фигурантки, а также у лиц, возможно причастных к хищению. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", – добавила представитель МВД.

Ранее столичный суд приговорил к шести годам колонии бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика.

Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.