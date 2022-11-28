Семиклассница умерла после того, как получила травму на горке – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончалась семиклассница, получившая травму во время катания на горке, сообщает РЕН ТВ.

Девочка умерла ночью 28 ноября в доме на улице Маршала Захарова из-за того, что ей стало резко плохо. По данным телеканала, накануне днем она каталась на горке и травмировала запястье.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила из-за острой сердечной недостаточности. Кроме того, ребенок являлся инвалидом по зрению.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик пострадал в центре Москвы из-за распыления перцового баллончика на детской площадке. Москвичка рассказала, что гуляла с мужем и детьми на детской площадке на 2-й Дубровской улице.

К семье подошли незнакомые мужчины, один из которых начал снимать их на телефон. Женщина попросила прекратить съемку, а ее муж взял одного из незнакомцев за руку, на что тот без предупреждения распылил перцовый баллончик ему в лицо.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!