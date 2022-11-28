В Иране арестовали племянницу верховного руководителя – СМИ

Фото: TACC/Zuma

Власти Ирана арестовали племянницу верховного руководителя исламской республики аятоллы Али Хаменеи – Фариде Мурадхани, сообщает TACC.

Речь идет о дочери священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного руководителя Бадри Хоссейни Хаменеи.

Брат Мурадхани сообщил в Twitter, что Фариде арестовали, когда она пришла в прокуратуру Ирана по постановлению суда. Причиной, по его словам, стали ее призывы к тому, чтобы иностранные правительства разорвали связи с Тегераном.

До ее ареста брат опубликовал видеозапись, где Фариде Мурадхани обращается к людям с просьбой призвать свои правительства разорвать связи с Ираном на фоне охвативших страну протестов.

"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый режим", – заявляла она.

Это уже не первый арест Фариде Мурадхани. Иран с сентября охватили беспорядки после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. По официальной версии, при допросе у девушки случился сердечный приступ, от которого она умерла. В соцсетях при этом распространилась информация о том, что Амини избили полицейские.

В отчете иранской организации судебной медицины говорится, что гибель девушки не связана с ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела. В восемь лет она перенесла операцию на мозге.



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