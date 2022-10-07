Судмедэксперты заявили, что смерть Махсы Амини не была вызвана физическим воздействием

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Гибель Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба, не связана с ударами по голове, следует из отчета Иранской организации судебной медицины.

"По результатам вскрытия было определено, что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела", – приводит текст заявления ТАСС.

Уточняется, что девушка в 8 лет перенесла операцию на мозге.

Беспорядки охватили Иран после гибели молодой женщины, задержанной полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Протестующие используют коктейли Молотова, камни и фейерверки, блокируют отдельные части города и атакуют госучреждения.

Власти страны пообещали урегулировать ситуацию, опираясь при этом на исламские законы. Они также намерены привлечь к суду всех участников погромов.



Протесты охватили Иран после гибели молодой женщины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!