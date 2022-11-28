03:31Происшествия
Глава СК РФ поставил на контроль дело о пожаре на траулере Sunfish в Охотском море
Фото: sledcom.ru
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту пожара на большом морозильном траулере Sunfish в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что процессуальную проверку по факту ЧП организовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Пожар на траулере Sunfish произошел накануне, когда судно находилось в море в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово на Камчатке.
По данным представителей Сахалинского морского спасцентра, возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу.
В район бедствия для помощи были направлены семь судов. Огонь на траулере был потушен силами экипажа. Никто не пострадал.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!