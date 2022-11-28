Глава СК РФ поставил на контроль дело о пожаре на траулере Sunfish в Охотском море

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту пожара на большом морозильном траулере Sunfish в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что процессуальную проверку по факту ЧП организовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Пожар на траулере Sunfish произошел накануне, когда судно находилось в море в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово на Камчатке.

По данным представителей Сахалинского морского спасцентра, возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу.

В район бедствия для помощи были направлены семь судов. Огонь на траулере был потушен силами экипажа. Никто не пострадал.

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