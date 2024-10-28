Блогер Яна Кашина получила штраф за надпись на скале на Алтае

Фото: телеграм-канал-"В КУРСЕ 22 | Барнаул"

Блогер из Новосибирска Яна Кашина получила административный штраф в размере 2,5 тысячи рублей за несанкционированную надпись на скале на Алтае, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"В августе 2024 года жительница Новосибирска, находясь на территории Чемальского района, на придорожной скале вдоль автомобильной дороги краской нанесла надпись "Кашина", – говорится в сообщении ведомства.

Видео произошедшего сняла местная жительница, которая после обратилась в полицию с заявлением о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. В результате в отношении блогера был составлен протокол о правонарушении.

Ранее треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев, угрожавший главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной, оплатил штраф за оскорбление и по своей инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Дурдиев во время онлайн-трансляции высказал в адрес Мизулиной угрозу физической расправы после ее просьбы провести проверку в отношении стримера. В свою очередь, защита подсудимого настаивала на отсутствии угрозы в словах Дурдиева.